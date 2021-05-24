القادمون من الخارج.. الحجـر الصحي المؤسسي على نفقة المستفيد

بينّت الهيئة العامة للطيران المدني، في الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنة، الحجر الصحي المؤسسي على نفقة المستفيد منذ لحظة وصوله لأس من مطارات ومنافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية وحتى وصوله إلى مقر الحجر الصحي.

وأعلنت الهئية، عبر موقعها الإلكتروني، شروط ومدة الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة، وقالت إنه سيكون في مقرات محددة لحجز المسافر صحيًّا وعلى نفقته الخاصة، ويطبق الحجر بدء من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص.

وأوضح الدليل الإرشادي الصادر عن هيئة الطيران المدني، أن الحجر الصحي المؤسسي ينطبق على جميع القادمين "غير المحصنين" من خارج المملكة على نفقة المسافر.

وكشفت الطيران المدني، عن أن الحجر الصحي المؤسسي تكون مدته7 أيام من الدول المسموح لها بطريقة الحجر، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر، وتنتهي مدته لمن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

وبينّت هيئة الطيران، أن الحجر الصحي يكون في مرافق الإيواء السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة، والمؤهلة للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

وأكد الدليل استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق توكلنا، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.

ودعت الهيئة عموم المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي إلى تحميل الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة، ويمكن تحميله مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية.

كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة عقد ورشة عمل بهدف التعريف باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتعاون مع شركائها من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبنك المركزي السعودي (التأمين) ووزارة السياحة (دور الإيواء).

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