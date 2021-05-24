«طقس الثلاثاء».. مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقع المركز سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بمعظم مناطق المملكة: