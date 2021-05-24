تركي آل الشيخ في قصر الاتحادية.. الرئيس المصري يستقبل رئيس هيئة الترفيه

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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