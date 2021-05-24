كيف يصدر العفو عن الحق العام

شروط العفو الملكي
- ألا يكون السجين الطالب للعفو قد تعرض لارتكاب أي نوع من أنواع المخالفات خلال مدة سجنه
- أن يكون طالب العفو ملتزمًا التزامًا تامًا بجميع القرارات الأمنية
- أن يكون طالب العفو لديه صدق العودة إلى الطريق الصحيح
- أن يكون طالب العفو قد قضى نصف عقوبته الأساسية في السجن
كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي
- تسجيل الدخول إلى منصة «أبشر»
- ملء استمارة طلب العفو
- تحويل طلب العفو إلى إدارة السجن العام
- تتم معالجة الطلب من قبل وزارة الداخلية والتأكد من استيفاء جميع البيانات والمعلومات
بعد الإفراج
يخضع جميع السجناء «للمراقبة الرسمية» من قبل إدارة السجن.
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