كيف يصدر العفو عن الحق العام

تصدر هاشتاق #العفو_السعودي_للحق_العام موقع «تويتر»، فظهر هذا الهاشتاق والمشاركة فيه لما يحمله من طابع إنساني وتعاطف من الناس لسجناء الحق العام، مع أن العفو هو مكرمة إنسانية وفق أمر ملكي يصدره خادم الحرمين الشريفين بناء على تقرير صادر من وزارة الداخلية والمديرية العامة للسجون يحتوي على أسماء المحكومين بغير القضايا الكبرى وإطلاق سراحهم في جميع سجون المملكة، وفق الضوابط المحددة المعمول بها، والتي من أهمها ألا تندرج قضاياهم الجنائية فيما يخص المساس بأمن دوت الخليج والمواطن، وتهدف لمنح السجناء فرصة العودة لأهاليهم، والعودة إلى الطريق الصحيح. والأصل فيه أن تؤدى الحقوق في القضايا كبيرها وصغيرها سواء كانت عامة أو خاصة.

شروط العفو الملكي

- ألا يكون السجين الطالب للعفو قد تعرض لارتكاب أي نوع من أنواع المخالفات خلال مدة سجنه

- أن يكون طالب العفو ملتزمًا التزامًا تامًا بجميع القرارات الأمنية

- أن يكون طالب العفو لديه صدق العودة إلى الطريق الصحيح

- أن يكون طالب العفو قد قضى نصف عقوبته الأساسية في السجن

كيفية تقديم طلب للحصول على العفو الملكي

- تسجيل الدخول إلى منصة «أبشر»

- ملء استمارة طلب العفو

- تحويل طلب العفو إلى إدارة السجن العام

- تتم معالجة الطلب من قبل وزارة الداخلية والتأكد من استيفاء جميع البيانات والمعلومات

بعد الإفراج

يخضع جميع السجناء «للمراقبة الرسمية» من قبل إدارة السجن.