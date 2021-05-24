القبض على مطلق النار في جازان

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته وهوية الشخص الذي صور ونشر الفيديو، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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