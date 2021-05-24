الشورى يوافق على تعديلات مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة، على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.

وتضمن قـرار المجلس الذي صوت عليه بالمــوافقة على التعديلات، التـي أجرتها الحكـومة على الـمواد «الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد «العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم «35/6» وتاريخ 17 / 4 / 1442هـ لتبقى بنفس صيغتها.

استحداث وظائف الأئمة والخطباء

وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود. ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.

بدوره طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الوزارة بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة، لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها، بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة.

فيما طالب عضو المجلس فيحان بن لبده في مداخلة له، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعطاء الأولوية في الدعم والصرف، مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، لما لها من أهمية بالغة.

ميزانية مستقلة للمكتبات الوقفية

وناقش المجلس التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442هـ. وأوصى المجمع بالعمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم «389» وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ، المتضمن نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة، من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس، المجمع بتخصيص ميزانية مستقلة للمجمع تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها، ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشددةً على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.

فيما أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له، ضرورة عمل خطط استثمارية للاستفادة من موجودات المجمع، بما يحقق إيرادات لتطوير المجمع وتوفير احتياجاته، ويتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، التي تدعم السياحة الأثرية.

بينما دعت عضو المجلس، الدكتور الدكتورة أميرة الجعفري في مداخلة أخرى، مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، إلى عقد الشراكات مع أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، وتفعيل الاستفادة منها في عملية التوعية والبحث العلمي.

أبرز قرارات ومداولات المجلس

- الموافقة على تعديل المواد 1، 15، 17، 20 من مشروع نظام الانضباط الوظيفي.

- تفعيل قرارات الشؤون الإسلامية بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

- المطالبة بميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.