تجمعات الأفراح المخالفة تطيح بـ 402 امرأة بجازان

شهدت منطقة جازان أسبوعا ساخنا، لمخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، أبرزها مخالفات نسائية لتجمعات مناسبات الأفراح، والتي تعاملت معها شرطة المنطقة بحزم، وسط تنسيق مشترك، ومتابعة وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والعقوبات ضد أي تجمعات، والحد منها. ووصل عدد النساء اللاتي تم ضبطهن في تجمعات مخالفة خلال الفترة الماضية إلى 402 امرأة.

6 مخالفات

وتصدرت منطقة جازان مخالفات التجمعات، والإجراءات الوقائية، من خلال مناسبات الأفراح النسائية، التي شهدت إيقاف 372 مخالفا، والتي بلغت 6 أحداث متتالية، ممثلة في ضبط 72 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، وضبط 121 امرأة بالدرب، وضبط 70 شخصا في تجمع مخالف بأحد المنازل بقرية الدغارير، وإيقاف شخص في العقد الثالث يتباهى بحيازة القات المخدر، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه، وإيقاف مواطن في العقد السادس، بعد رفضه التجاوب مع رجال الأمن، وتجاوزه وزوجته لفظيا، وتصوير الموقع، ونشره بمواقع التواصل الإلكتروني، وضبط 109 نساء في تجمع مخالف بمحافظة أحد المسارحة، في وقت سجلت منطقة جازان خلال اليومين الماضيين إصابة 131 بفيروس كورونا، وسط ارتفاع ملحوظ ومتنامٍ.

مضاعفة الجهود

وأكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على الجهات ذات العلاقة، مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكدًا حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية، من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة، مطالبا المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم، بدعم من القيادة الحكيمة، والوزارات المعنية، واتباع الاحترازات، مبينا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة.

حزم أمني

وأثمرت الجهود الأمنية بجازان إيجابيا، في التعامل بحزم مع المخالفين، والحد من التجمعات، وألقت القبض عليهم في عمليات أمنية مشتركة، واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمعات المخالفة، وتغريمهم حسب النصوص الجزائية، والتي تصل نحو 500 ألف ريال ضد المخالفين الحاضرين، وأصحاب المنشآت، والتي قوبلت معها بإشادة بالغة بمجتمع جازان.

أسبوع ساخن بجازان ينتهي بالحزم الأمني

- أمير جازان يطالب بمضاعفة الرقابة والمتابعات الميدانية

- تنسيق أمني مشترك يطيح بالمخالفين

- النساء يتصدرن المخالفات

- 6 مخالفات للتجمعات بجازان

- إيقاف 372 شخصا وأصحاب المنشآت وتغريمهم

- 500 ألف ريال عقوبات المخالفين

- تسجيل 131 إصابة بجازان خلال يومين

- جهود أمنية أوقفت بحزم المخالفات المتكررة

أبرز المخالفات المتتالية:

- ضبط 72 امرأة بقاعة أفراح بالمسارحة

- ضبط 121 امرأة بقاعة أفراح بالدرب

- إيقاف شخص يتباهى بحيازة القات

- ضبط 70 شخصا في تجمع مخالف بالدغارير

- إيقاف مواطن وزوجته لمخالفتهما الأنظمة

- ضبط 109 نساء في تجمع مخالف بالمسارحة

- ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف في بيش