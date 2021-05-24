الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن بدء التسجيل في اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية للمتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية وذلك عبر موقع قياس على الإنترنت.

ما هو اختبار كفايات الدبلوم العالي ؟

ويعدُ اختبار كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية، اختبارًا عامًا يقيس مهارات التفكير المنطقي، والتفكير التحليلي، إضافة إلى الفهم والاستيعاب والمهارات الحسابية والثقافة العامة والالتزام والمرونة، وهو من شروط القبول في البرنامج.

وسيطبق الاختبار يوم (الخميس) 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونيو 2021، وذلك في عدد من المقرات المحوسبة التابعة للهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة وأبها.

ما هي شروط القبول في البرنامج ؟

– أن يكون المتقدم حاصلًا على البكالوريوس باستثناء القانون والأنظمة والحقوق.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– اجتياز اختبار كفايات المتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية.

– الترشيح من جهة العمل للموظفين، وأن يكون قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج.

– ألا يقل التقدير عن جيد جدًا.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس انتظامًا.

الفئة المستهدفة

يستهدف البرنامج حملة البكالوريوس باستثناء القانون والأنظمة والحقوق.

مدة الدبلوم العالي للعلوم القانونية

مدة البرنامج ثلاث سنوات تدريبية بواقع ستة فصول دراسية، يدرس الدارس في نصفها الأول مواد عامة وفي نصفها الآخر يختار من بين أربعة مسارات.

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