الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

منصة إحكام توضح شروط إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت منصة إحكام التأكيد على إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها المنصة وذلك وفق عدد من الإجراءات والمستندات التي يجب تقديمها.

إجراءات الإعفاء

وقالت المنصة إن مستفيد الضمان الاجتماعي معفي من المقابل المالي لدراسة طلبه أمام اللجان وفي حال تقديم أكثر من طلب يكون الإعفاء للطلب الأول.

وأضافت أنه يجب أن يكون مقدم الطلب أو أحد ورثته من مستفيدي الضمان الاجتماعي مع تقديم مشهد من الضمان يفيد ذلك على البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات.

ما هي منصة إحكام ؟

هي منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.

ما هو المقابل المالي؟

يذكر أن المقابل المالي هو الرسوم المطلوبة لخدمة الطلب بالشكل المطلوب ولا يتعلق بالموافقة على الطلب من عدمه وتشمل الخدمات ما يلي:

استقبال الطلبات في المنصة إلكترونيًا.

فرز وفحص وتدقيق الطلبات.

معاينة المصورات الجوية.

التقييم الفني والدراسة الشرعية.

مراجعة واعتماد الرفوعات المساحية.

مراجعة واعتماد الرفوعات المساحية. المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة.

اختصاصات لجان النظر في تملك العقارات

النظر في طلبات التملك

النظر في طلبات التعديل

النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط

النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين. الهدف من لجان النظر في تملك العقارات المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.

تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.

دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.



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