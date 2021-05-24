شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس النيجيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة المباركة.

كما عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه لفخامته في وفاة قائد الجيش النيجيري، ومواساته - حفظه الله - لذوي الفقيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.