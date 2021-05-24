أمير تبوك يواسي أسرتَي الشهيل والحجيلان في وفاة فقيديهما

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك أسرة الشهيل في وفاة فقيدهم الشيخ فيصل بن محمد الشهيل, كما واسى الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان في وفاة شقيقه صلاح الحجيلان.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأسرتَي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهما أعربت أسرتَي الشهيل والحجيلان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

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