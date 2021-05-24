اخبار السعوديه

فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا

دعا لاستثمار فصل الصيف لتمكين الطلاب بالمعارف والمهارات الملائمة للعصر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية بدور جامعة الحدود الشمالية والتطورات التي تشهدها وما تحقق من إستراتيجيات ونجاح للعملية التعليمية عن بُعد والحفاظ على جودتها خلال جائحة كورونا التي أسهمت في إكمال مسيرة التعليم بأساليب جديدة وملائمة للظروف والمعطيات.

فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا

أداء جامعة الحدود الشمالية

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، يرافقه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، للمعايدة لتهنئة سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك وعرض خطة الفصل الصيفي للتعليم وخدمة المجتمع والخطة الإستراتيجية للجامعة.

فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا - متابعات الخليج 365

وأكد سموه أن الجامعة منارة علم ومعرفة لطلابها ولمحيطها لما تسهم به من تنمية معارف ومهارات وكفاءات طلبتها العلمية والعملية، ولما تقدمه من مساهمات في تنمية المنطقة من خلال الشراكات الفاعلة والمثمرة المفيدة، في إطار توجيهات القيادة التي وفرت الإمكانات كافة لتطوير التعليم.

استغلال فصل الصيف

ودعا سموه لاستثمار فصل الصيف لتمكين طلاب الجامعة وأبناء المنطقة من أسباب التزود بالمعارف والمهارات الملائمة للعصر بالاسترشاد بما تقدمه الجامعات المحلية والدولية العريقة في أوقات الإجازات والفراغ، سائلًا الله التوفيق والسداد للجميع.

فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا - متابعات الخليج 365 فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا - متابعات الخليج 365 فيصل بن خالد يشيد بأداء جامعة الحدود الشمالية خلال جائحة كورونا
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا