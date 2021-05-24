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ضبط مواطنين اصطادا صقري شاهين جبليين في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

ضبط مواطنين اصطادا صقري شاهين جبليين في جازان

بالمخالفة للائحة صيد الكائنات الفطرية البرية
ضبط مواطنين اصطادا صقري شاهين جبليين في جازان

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي من ضبط مواطنَين اصطادا صقري شاهين جبليين في منطقة جازان.

وصرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي أن الجهات الأمنية ضبطت مواطنين اصطادا صقري شاهين جبليين في جبال القهر بمنطقة جازان.

مخالفة صيد الصقور

وأوضح الرائد المالكي أن الأمن العام ممثلًا بشرطة منطقة جازان تمكن من ضبط المخالفين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، وتمت إحالتهما للجهات المختصة التطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مشددًا على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و (999) في جميع مناطق المملكة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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