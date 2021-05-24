شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشيخ السليمان: فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة يترتب عليه مفاسد كثيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان، على قرار وزارة الشؤون الإسلامية بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

وذكر، خلال حديثه بقناة 24 السعودية، أن فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة يترتب عليه مفاسد كثيرة، إضافة إلى أن نقل صوت الإمام للناس خارج المسجد يخالف السنة.

وأكد أن مخالفة ذلك يعد أمر غير مشروع، لافتا إلى أن فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة لا يستند على أمر شرعي.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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