شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سجود وتكبير بعد إعلان «العمراني» العفو عن قاتل ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن سجود وتكبير الحضور في ساحة القصاص في منطقة تبوك، اليوم الاثنين، لحظة إعلان المواطن عوض العمراني العفو عن قاتل ابنه.

وأظهر الفيديو، ترقب الجميع من الحاضرين للقرار المصيري ليعفو "العمراني" عن قاتل ابنه لوجه الله؛ لتعلو أصوات التكبير وسجد أحد الأشخاص شكرًا لله بعد الإعلان.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة حيث شهدت ساحة القصاص في تبوك، مشهداً مهيباً بعدما أعلن المواطن عوض سليمان النخيري العمراني العفو عن قاتل ابنه "نايل ضيف الله العطوي" من القصاص لوجه الله تعالى.