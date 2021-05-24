شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض أو الالتزامات المالية عند احتساب الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية عند احتساب الدعم للمستفيد.

وأوضح البرنامج أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد بدأ منذ أيام في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ42 (مايو 2021) وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على البوابة الرسمية للبرنامج عبر الرابط: هنا