شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: تعرض العبوات البلاستيكية للحرارة سبب انتشار سرطان الثدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عبدالمعين الأغا استشاري الغدد الصماء والسكري، اليوم الاثنين، أن تعرض العبوات البلاستيكية للحرارة سبب ظاهرة انتشار سرطان الثدي والبلوغ المبكر في الإناث.

وقال استشاري الغدد الصماء والسكري، خلال مشاركته مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن المواد البلاستيكية حينما تتعرض للحرارة أو البرودة تتحول لمواد مشابهة إلى الإستروجين الهرمون الموجود بالإناث الأمر الذي جعل النساء أكثر تضررًا من الرجال.

َوأشار "الأغا" إلى أنه أصبح يستقبل في عيادته الكثير من الأطفال ما بين سن 6 و8 سنوات أصبح لديهم بلوغ مبكر، وذلك بسبب العبوات البلاستيكية التي يوضع فيها المياه أو الحليب.

‏وأكد على أن المنتجات البلاستيكية تعتبر ضرر كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان، لافتًا إلى أن هناك بعض الأنواع منها تحتوي على مواد محظورة عالمياً، موضحًا أن المنتجات البلاستيكية التي تحمل رقم "3" ورقم "7" ضارة على صحة الإنسان والبيئة.