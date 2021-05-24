شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الموارد البشرية: قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب الأجور دخل حيز التنفيذ ولا نية للزيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في "نطاقات" إلى 4 آلاف ريال دخل حيز التنفيذ، ولا نية للزيادة خلال 2021.

وقال المهندس هاني المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية لسياسات سوق العمل، خلال تصريحاته لقناة "العربية"، أن القرار دخل حيز التنفيذ خلال الشهر الماضي، لافتًا إلى أن في كل عام يكون هناك مراجعة للقرارات التي صدرت.

وأوضح "المعجل" أنه خلال العام الجاري لا نية لوجود زيادة، مضيفًا أنه عند بداية عملهم على مشروع "نطاقات" المتطور كانوا على تواصل مع القطاع الخاص ومناقشة المشروع مع عدة جهات وخبراء.