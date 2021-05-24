شكرا لمتابعة خبر عن أمريكا: نقف مع المملكة للتصدي لهجمات حلفاء إيران باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى، على أنها تعمل مع المملكة للتصدي لهجمات حلفاء إيران في اليمن.

وأشار إلى أن القيادة الأمريكية الوسطى ستخفض قواتها في المنطقة، مؤكدًا أن قواتها جاهزة لمواجهة أي تطور، بحسب ماذكرته قناة «العربية» .

وقال ماكينزي: نعمل على مساعدة المملكة للتصدي لهجمات حلفاء إيران باليمن، مضيفًا أن حلفاء إيران باليمن يهاجمون المملكة بصواريخ باليستية ومسيرات.