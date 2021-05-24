أسماء المحافظات والمدن السعودية الأكثر تعافيًّا من فيروس كورونا

أعلن وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 987 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

وسجلت الرياض 280 حالة، وجدة 108 حالات، وينبع 58، ومكة المكرمة 51، والليث 49 حالة، والهفوف 29، والخرج 26، وتم تسجيل 24 حالة في كل من المدينة المنورة والدمام.

وسجلت الطائف 21، والمبرز 15، ووادي الدواسر 14، وأبها 13، وخميس مشيط 12، وتم تسجيل 11 حالة تعافٍ في كل من عرعر وحائل ونجران، وسجلت الكامل 8، والنعيرية وبللسمر 7 حالات لكل منهما.

وتم تسجيل 6 حالات تعاف في كل من جازان، وحوطة بني تميم والقنفذة وبلجرشي والعيض واضم وسجلت 5 حالات في العارضة والمجمعة وطريف والجبيل والخفجي والجفر.

كما سجلت 4 حالات في الباحة وعفيف والدلم والقطيف والظهران والغاط ورفحا وثريبان والقريع، فيما سجلت 3 حالات في تبوك وبريدة ووادي بن هشبل وبقيق والخرمة ومهد الذهب وظهران الجنوب والقويعية وشقراء والحرث وأبوراكة.

وسجلت حالتان فقك في رفائع الجمش والقوارة والشنان، وسميراء والبرك والدرب، والخبر والزلفى وسبت العلاية والمخواة والبدائع والقوز ورياض الخبراء والعيون وتربة وأملج وحقل وحفر الباطن والسليل ومرات وساجر والسحن.

وسجلت حالة واحدة في الأسياح والحرجة وسكاكا وأبوعريش والدوادمي والرس ومليجة ونمرة وقصيباء والسعيرة والأرطاوية والحناكية وحريملاء وأحد المسارحة وخيبر وشرورة وصبيا والوجه، العلا، وطبرجل، ودومة الجندل، وليلى، ورماح، والدرعية، فيفا، ورجال المع، وقرية العليا، وأم الدوم.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (1157) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات و(987) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (425,677) حالة.

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