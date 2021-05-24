تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، من استمرار هطول الأمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل (الطائف، ميسان).

وأشار مركز العمليات الأمنية، إلى أن الحالة المطرية مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرًا إلى هطول أمطار رعدية على مناطق: نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم والرياض والشرقية.

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