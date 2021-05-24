لليوم الثاني.. منطقة مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة وتسجل 357 حالة

تصدرت منطقة مكة المكرمة ولليوم الثاني على التوالي، إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 357 إصابة جديدة، من إجمالي 1157 حالة، فيما سجلت أمس الاحد 322 إصابة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 320 حالة، والمنطقة الشرقية 137 حالة، والمدينة المنورة 100 حالة، وجازان 60 حالة، وعسير 54 حالة، والقصيم 45 حالة، تبوك 21 حالة، وحائل 20 حالة، ونجران 19 حالة، والباحة 13 حالة، والحدود الشمالية 6 حالات، والجوف 5 حالات.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 15 حالة وفاة، و987 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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