«الطيران المدني» تصدر الدليل الإرشادي للمسافرين الأجانب والفئات المستثناة غير المحصّنة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إصدار الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنة، والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها.

وأشارت هيئة الطيران المدني- عبر حسابها على تويتر- إلى أن الدليل الارشادي يتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي، مشيرة إلى أنه يطبق الحجـر الصحـي المؤسسـي علـى جميـع القادميـن مـن خـارج المملكـة علـى نفقتهم الخاصة، بدءًا من سـاعة الوصـول إلـى مقـر الحجـر الصحـي المؤسسـي المخصـص لهم.

كما تستثنى الفئات التالية من الحجر الصحي المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية، وهذه الفئات هي:

ـ المواطنـون والمواطنـات وزوجـة المواطـن، وزوج المواطنـة، وأبنـاء وبنـات المواطنـة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة، علـى أن يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي المنزلـي لمـدة 7 أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص PCR لهـم فـي نهاية مدة الحجر ابتـداء مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددها وزارة الصحـة.

ـ العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن (علـى أن يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهـم الحجـر الصحـي المنزلـي لمـدة 7 أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص PCR لهـم فـي نهاية مدة الحجـر تحددهـا وزارة الصحـة ). ً ابتـداء مـن اليـوم السـادس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددها وزارة الصحة.

ـ الوفود الرسمية.

ـ من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم من المقيمين، على أن يتم تطبيق قواعد الحجر الصحي في منازلهم.

ـ من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

ـ كــون مــدة الحجــر الصحــي المؤسســي لجميــع القادميــن مــن خــارج المملكــة باســتثناء الفئـات المذكـورة أعلاه، لمـدة 7 أيـام من الدول المسموح لها بطريقـة الحجـر الصحـي المؤسسـي يتـم احتسـابها مـن سـاعة الوصـول إلـى مقـر الحجـر المؤسسـي.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أنه يمكن قراءة الدليل عبر الرابط التالي:

https://gaca.gov.sa/scs/Satellite?c=GACA_Media_C&cid=1440410628767&pagename=GACA%2FGACA_Media_C%2FGACA_LinkDocument_PT

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