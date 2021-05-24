15 وفاة بكورونا.. «الصحة» تعلن أعداد الإصابات وحالات التعافي الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 442071 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 987 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 425677 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7264 حالة.

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