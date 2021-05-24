أمير جازان يعزي في وفاة الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي

قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة «البجوي» في وفاة والدهم الشيخ حسين بن مديش بجوي الشبيلي- رحمه الله- شيخ شمل قبائل بني شبيل سابقا بمحافظة صامطة، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وذكرت إمارة جازان (عبر موقعها الإلكتروني) إن أمير جازان، سأل الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهًا سموه بما قدمه الفقيد من جهود خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد قبيلته والمجتمع لخدمة الوطن والمواطن.

فيما أعرب شيخ شمل قبائل بني شبيل الشيخ منصور بن حسين بجوي وأسرتهم، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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