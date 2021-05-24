حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض أو الالتزامات المالية عند احتساب الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية عند احتساب الدعم للمستفيد.

وذكر البرنامج- عبر تويتر- أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

وكان برنامج حساب المواطن بدأ منذ أيام في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ42 (مايو 2021) وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa

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