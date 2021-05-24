مؤسسة التقاعد: الإبلاغ عن أي تغيير على حالة المستفيد إلكترونيًا

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خدمة «تغيير حالة مستفيد» تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالتهم إلكترونيًا، مع التحقق من صحة الإبلاغ، عن طريق الرابط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأشارت المؤسسة- عبر تويتر- إلى أنه يتم أي تغيير على حالة المستفيدين من خلال بوابة (خدمات التقاعد الإلكترونية) عبر الرابط التالي.: https://ppa.pension.gov.sa/5bfbyvD5

وأضافت أن هذه الخدمة تهدف الى المحافظة على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وحول خطوات الخدمة أوضحت أنه يتم عبر الخطوات التالية: تسجيل الدخول ثم تحديد حالة المستفيد، وتعبئة البيانات، مضيفة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيق.

اقرأ أيضًا:

بـ3 خطوات.. هكذا يمكنك إدارة الحساب البنكي من المؤسسة العامة للتقاعد