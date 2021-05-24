شكرا لقرائتكم خبر عن معالي رئيس مجلس الشورى يكرم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت سيف الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم الثلاثاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت سيف الإسلام آل سعود.

ونوه معالي رئيس المجلس خلال الاستقبال بالجهود التي قدمتها سموها أثناء عملها في مجلس الشورى منذ تأسيس القسم النسائي المشرف على شؤون عضوات المجلس، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

من جانبها، قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت سيف الإسلام، الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس نظير اهتمامه ودعمه للكفاءات بمجلس الشورى، مؤكدةً أن تجربة العمل في المجلس أثرت الكفاءات بالخبرات والمعارف، مقدرةً دعم معاليه المتواصل للكفاءات الشابة.

وقدم معالي رئيس المجلس في نهاية الاستقبال خطاب شكر لسموها تقديراً لجهودها وأعمالها في المجلس خلال الفترة التي قضتها إبان عملها.