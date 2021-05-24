شكرا لقرائتكم خبر عن 821 مخالفة للمنشآت التجارية لعدم الالتزام بإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 821 مخالفة فورية خلال زياراتهم التفتيشية الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

ونفذت الوزارة خلالها 24.172 زيارة تفتيشية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المدا