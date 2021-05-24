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شكرا لقرائتكم الحالات النشطة 9130 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ357 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحالات النشطة 9130 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ357
الحالات الحرجة 1334 وحصيلة الوفيات 7264
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (987) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (425677) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9130) حالة من بينها (1334) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (442071) حالة، توفي منهم (7264) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1157) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 357، منطقة الرياض 320، المنطقة الشرقية 137، منطقة المدينة المنورة 100، منطقة جازان 69.
كما سجلت منطقة عسير 54، منطقة القصيم 45، منطقة تبوك 21، منطقة حائل 20، منطقة نجران 19، منطقة الباحة 13، منطقة الحدود الشمالية 6، منطقة الجوف 5.
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