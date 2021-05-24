أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا وخالط مصابًا ماذا يفعل ؟ الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ثم خالط حالة مصابة ومدى وجوب عزله صحيًا من عدمه.

لقاح كورونا والعدوى

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 صحة ردًا على سؤال بخصوص هذا الشأن بالقول:” بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو بعد استكمال التطعيم ولم يظهر على الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية”.

وأضافت الصحة: “أما في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا فإنه ينبغي على الشخص المخالط عزل نفسه وإجراء فحص مخبري”.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

وكانت الصحة قد أوضحت سابقًا أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة في تصريحات سابقة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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