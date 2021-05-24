شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يستعرض التقرير السنوي لـ "تراحم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تقديم 2504 سلة غذائية لأسر السجناء بقيمة تجاوزت مليوني ريال

- الإفراج عن 38 سجين معسر بسداد مديوناتهم التي قاربت المليون ريال

- سداد فواتير الكهرباء لأكثر من 200 أسرة بقيمة تصل لربع مليون ريال

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين سعادة رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان وجرى خلال الاستقبال استعراض سموه للتقرير السنوي المتضمن منجزات عام 2020 وتوجهات المرحلة المقبلة لتحقيق استراتيجية تراحم الهادفة للتحول من الرعوية إلى التنموية تماشياً مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 .

وقدم رئيس لجنة تراحم عرضاً لسموه عن الإنجازات التي حققتها تراحم الشرقية خلال العام 2020 وتتضمن تقديم 2,504 سلة غذائية لأسر السجناء بقيمة 2.103.381 ريال ، بالإضافة إلى الإفراج عن 38 سجين معسر بسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها 940.371 ريال وسداد فواتير الكهرباء لـ 224 أسرة بقيمة 283.784 ريال، وتقديم أثاث منزلي وأجهزة كهربائية لـ 501 أسرة من الأسر التي ترعاها اللجنة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية بقيمة بلغت 420.795 ريال، وسداد إيجارات 217 منزلًا بقيمة 1.419.212 ريال بالإضافة إلى العديد من الخدمات والإنجازات في مسار العناية الأسرية حيث تم تقديم 12 دورة تدريبية لإرشاد زوجات السجناء وأبنائهم ، والاستشارات الأسرية الهادفة لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك عائلات السجناء والمفرج عنهم وكذلك الاستشارات والخدمات القانونية.

عقب ذلك اطلع سموه على نتائج الحملة الالكترونية التي نفذتها اللجنة خلال شهر رمضان المبارك حيث نفذتها اللجنة في مختلف المنصات بهدف تنمية موارد اللجنة المالية ، وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمساهمة مع اللجنة في تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

ورفع عبدالله آل سليمان باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه للجنة واهتمامه لكل ما من شأنه خدمة ورعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة مشيراً إلى ان ذلك يعكس ما تتمتع به بلادنا من قيادة حكيمة تحرص على تطبيق النظام بحق الجناة مع رعايتهم وإصلاحهم ورعاية أسرهم ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين يساهمون في رقي مجتمعهم ووطنهم.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس إدارة تراحم الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل وسعادة العميد عبدالله النفجان مدير سجون المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة تراحم الشرقية ومساعد أمين عام غرفة الشرقية عضو مجلس إدارة تراحم الشرقية المهندس عبدالرحمن بن فوزان الحمين والمدير التنفيذي للجنة الدكتور يوسف بن عمر الراشد.