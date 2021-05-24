شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: ضرورة التنسيق بين الجهات لضمان جودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأثنين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عامر المطيري الذي قدم لسموه تقريراً عن مسار نقل بعض الاختصاصات البلدية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك دمج قطاع توزيع المياه الوطنية وقطاع الثروة السمكية .

ونوه سموه بأهمية نقل هذه الاختصاصات تماشياً مع التحول الذي تعيشه القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً سموه على أهمية التنسيق بين الجهات لضمان عدم تأثر الخدمات واستمرارية تقديمها بجودة للمواطن والمقيم.

وقدم المهندس عامر المطيري شكره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة وأكد بأن فرع الوزارة يحرص على تسلم المهام التي كلف بها وفق خطة معدة لذلك وحرصاً على جودة هذه الخدمات.