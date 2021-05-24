شكرا لقرائتكم خبر عن سماء المملكة تشهد ظاهرتين فلكيتين الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد سماء المملكة والوطن العربي أقرب بدر عملاق هذا العام 2021م يوم الأربعاء، كما تتزامن مع خسوف كلي للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام.

وسيصل القمر العملاق إلى لحظة الاكتمال عند الساعة 02:14 بعد الظهر، بتوقيت المملكة، وسيكون على مسافة 357,461 كيلو متراً من الأرض.

وسيكون حجم القمر الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30 %، بينما البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر.