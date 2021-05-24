821 مخالفة على المحال ومنافذ البيع لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حررت الفرق الرقابية بوزارة التجارة 821 مخالفة فورية خلال زياراتهم التفتيشية الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

جولات وزارة التجارة الرقابية

ونفذت الوزارة خلالها 24.172 زيارة تفتيشية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

هذا وتؤكد وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.



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