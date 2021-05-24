شاهد.. رد فعل طفل بعد انتهاء مدة العلاج الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدى الطفل مقرن فرحته بعدما انتهت مدة العلاج الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع جمعية سند.

العلاج الكيميائي المكثف

ونشرت “فهد الطبية ” مقطع فيديو يظهر فرحة الطفل بتعافيه وعلقت عليه بالقول: الطفل مقرن يشارك فريقه الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع فريق جمعية سند فرحته بعد انتهاء مدة علاجه الكيميائي المكثف وتماثله للشفاء بفضل الله.

ووجه الطفل شكره للمدينة الطبية وجمعية سند والفريق الطبي.

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