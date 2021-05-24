تعليم الرياض يحث الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج اكتشف مسارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني “اكتشف مسارك”، الذي تنفذه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك” بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية بهدف زيادة قدراتهم وميولهم، وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهم في مستقبلهم، والمتوائمة مع سوق العمل ومسيرة التنمية الوطنية إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

البرنامج يعزز التفكير

وبين الوهيبي أن البرنامج يعزز من التفكير في البحث عن المسار التعليمي والمهني، وتعزيز ثقافة اختيار المسار المناسب بين الطلاب والطالبات.

كما يستهدف البرنامج أيضا المعلمين والمعلمات لارتباطهم بنطاق البرنامج

وكذلك أولياء الأمور لقربهم من أبنائهم المستهدفين في البرنامج ، مضيفا أن التسجيل في البرنامج بدأ مطلع هذا الأسبوع وسينتهي يوم الخميس 29 / 10 / 1442هـ.

أربع رحلات للطلاب

وأشار الوهيبي أن البرنامج يتضمن أربع رحلات للطلاب والطالبات، حيث ستكون الرحلة الأولى بعنوان: اكتشف نفسك، وفي الرحلة الثانية، بعنوان: اكتشف المسارات المهنية، وفي الرحلة الثالثة، ستكون بعنوان: اكتشف خياراتك التعليمية، وفي الرحلة الرابعة، ستكون بعنوان: اكتشف مهارات اتخاذ القرار النهائي.

ودعا الوهيبي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://dypj.misk.org.sa/auth/signup.

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