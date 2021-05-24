التحالف يسلم الحكومة اليمنية طفلًا جنّده الحوثيون للقتال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، عن قيامه بتسليم طفل للحكومة اليمنية بعدما جندته مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد التحالف العربي، أن الطفل جنَّده الحوثيون في اليمن للقتال على الحدود السعودية.

إحباط هجوم عدائي

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا بجنوب البحر الأحمر.

تهديد خطوط الملاحة

وندد التحالف باستمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأوضح التحالف أن المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.



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