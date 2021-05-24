شكرا لمتابعة خبر عن فيديوهات جديدة تتهم لقاحات ‎كورونا بإنتاج الكهرباء واستشاري يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انتشرت مقاطع جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبعض من يروجون لنظرية المؤامرة تفيد بأن لقاح المضاد لفيروس كورونا يولد الطاقة الكهربائية ويمكنه إشعال مصباح كهربائي.

وأظهر مقطع فيديو شخص يضع مصباح كهربائي ويضعه على المنطقة الذي تلقى فيه اللقاح في ذراعه فيضيء .

وعلق الدكتور سميح غزال استشاري أطفال وأمراض معدية على الفيديو قائلا "‏‎يعني الحين البشرية كلها ذاتية الكهرباء وما نبغي شحن."

وخلال الفترة الماضية ظهرت الكثير من المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات حول وجود موجات كهرومغناطيسية تسبب التصاق المغناطيس في نفس المكان الذي يحقن فيه الشخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، قال إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، أن محتويات لقاحات كورونا معروفة، ولا تحتوي على شرائح معدنية، مضيفا أن شريحة "الميكروشيب" الإلكترونية أكبر ألف مرة من بروتينات اللقاح ولن يمكن وضعها فيه.

وأضاف أنه لو تم وضع ميكروشيب في اللقاح كما يدّعون فلن تتفاعل مع المغناطيس، مؤكدًا أن المقاطع المتداولة مجرد إشاعة تقوم على خدع بصرية بسيطة أعدتها جماعات دولية تحارب اللقاحات عموماً وليس كورونا فقط.