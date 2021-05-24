شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة الخميس المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة أن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة يوم الخميس 15 شوال 1442 وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول من إثنين هذه العام.

وأضافت فلكية جدة إن الشمس في لحظة التعامد ستكون بأقصى إرتفاع لها (89,55,37 درجة) حوالي 90 درجة عندها سيختفي ظل الكعبة وظلال كل الاجسام في مكة، وفي نفس اللحظة ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة.

وأشارت إلى أن التعامد سيتكرر في اليوم التالي الجمعة بفارق بسيط في الزاوية عن اليوم السابق الخميس حيث ستكون الشمس على ارتفاع (89,54,41 درجة) وقت اذان الظهر في المسجد الحرام.