شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة تخمد حريق لإنقاذ الجيران والأهالي بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

روت فتاة قصة مساعدتها في إخماد حريق اندلع في سيارة جيرانها في الدمام؛ حيث أبلغتهم على الفور عند رؤيتها وتواصلت مع الدفاع المدني.

وأوضحت الفتاة، خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية"، أنه فور إبلاغها لجيرانها جاء اثنين منهم وجاءت والدتها بـ "طفاية حريق" لتأخذها منها وتبعد والدتها وقامت بإطفاء الحريق.

وقالت الفتاة، أنه إذا انفجرت السيارة كانت ستصل نيرانها إلى منزل الجيران مما ينجم عنه كارثة، لافتة إلى أنها بعدما أطفأت الحريق أبلغت الدفاع المدني بذلك وأتوا لمعرفة إذا ما كان هناك أمرًا إضافي بداخل السيارة.