شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم إجراء قرعة إجبارية لدفع حساب فاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور الشيخ سعد الخثلان، حكم إجراء قرعة إجبارية بين عدة أشخاص لدفع حساب الفاتورة.

وقال الشيخ الخثلان إنه إذا كان الاقتراع عن طيب أنفس وأنهم يتدافعون لدفع حساب الفاتورة، فيعد ذلك نوعًا من الاقتراع بينهم لمعرفة من يحاسب، ولا بأس به.

وأضاف الخثلان إذا كان إجراء القرعة عن عدم اختيار منهم لذلك، أو عدم طيب خاطر، وكان عن إجبار أحدهم ليقوم بدفع الحساب، فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل أن يتقاسم الجميع دفع حساب الفاتورة، إلا إذا قام أحدهم بالتطوع لدفعها عن طيب نفس.