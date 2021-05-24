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بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكنت "رهف جابر" أول مبتعثة سعودية في مصر، من اجتياز اختبارات البورد الأمريكي لتتمكن من مزاولة المهنة في أمريكا.

وقالت المبتعثة لقناة " الإخبارية ": تخرجت من الجامعة 2019 تخصص طب أسنان من المملكة الوحيد في الدفعة.

وأضافت : سافرت أمريكا ونجحت لاتمكن من مزاولة المهنة هناك، مشيرة إلى أنها تستعد حاليًا لاختبارات الجزء الثاني من البورد الأمريكي.

وتابعت " رهف " أنها حصلت على 15 شاهدة تكريم من المؤسسات المصرية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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