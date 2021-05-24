شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكنت "رهف جابر" أول مبتعثة سعودية في مصر، من اجتياز اختبارات البورد الأمريكي لتتمكن من مزاولة المهنة في أمريكا.

وقالت المبتعثة لقناة " الإخبارية ": تخرجت من الجامعة 2019 تخصص طب أسنان من المملكة الوحيد في الدفعة.

وأضافت : سافرت أمريكا ونجحت لاتمكن من مزاولة المهنة هناك، مشيرة إلى أنها تستعد حاليًا لاختبارات الجزء الثاني من البورد الأمريكي.

وتابعت " رهف " أنها حصلت على 15 شاهدة تكريم من المؤسسات المصرية.