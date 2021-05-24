شكرا لمتابعة خبر عن فاطمة الحريصي تتحدث عن تجربتها في دمج عناصر الطبيعة مع فن الرايزن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تحدثت المواطنة فاطمة الحريصي عن تجربتها في فن الرايزن، حيث تستعين بعناصر الطبيعة من بيئتها في جازان.

وقالت الحريصي "سبب توجهي لهذا المجال هو حبي له، فالبداية كانت صعبة حيث أنني لم أتعلم من أحد، ولكن مع كثرة التجارب تعلمت"

وأضافت فاطمة الحريصي التي تعيش في محافظة الداير بجازان انها تلقت دورات وطورت من نفسها وحصلت على شهادة متدربة معتمدة في فن الرايزن.

وأشارت إلى أن رغبتها بأن تصبح متميزة عن غيرها، جعلها تبتكر طرق جديدة في هذا المجال، حيث استعانت بالأشجار في المحافظة كالكادي والعرعر

وأنهت حديثها قائلة "أطمح في أن أكون محترفة في هذا المجال وان أقيم دورات عالمية واسعد جميل من حولي بهذا الفن"