شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوافق على تعديلات مشروع نظام الانضباط الوظيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى على عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.