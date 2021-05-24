شكرا لمتابعة خبر عن محافظ محايل يتقدم مستقبلي جثمان شهيد الواجب العسيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابراهيم عسيري (صدى):

تقدم محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم( الأثنين) مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي اول عمر بن أحمد عمر عسيري من مركز بحر أبوسكينة قبيلة آل ختارش يرافقه رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحي الحياني ومساعد مدير شرطة محافظة محايل العقيد عبدالله محمد عسيري وعددا من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشائخ والاهالي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي. وأديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ونقل إلى مقبرة آل ختارش

وقد نقل الفلقي تعازي القيادة الرشيدة أيدها الله بنصره وتوفيقه لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير.

سائلآ الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد واخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.ان الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن عز ومطلب لنا.