شكرا لمتابعة خبر عن إلزام القطاع الصحي بعدم إجراء تخفيضات دون موافقة " الصحة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألزمت وزارة الصحة القطاع الخاص الصحي بعدم إجراء تخفيضات أو تقديم أي عروض ترويجية بدون موافقة منها.

جاء ذلك في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي نشرته الوزارة على منصة استطلاع، لاستطلاع الآراء، على أن تنتهي فترة استقبال الآراء بتاريخ 18 يونيو 2021.

ويهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة.

كما تبين أحكام العقوبات، والأحكام الختامية. ويطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.