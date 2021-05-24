شكرا لمتابعة خبر عن "دوار الظلام" بالسيل الكبير مصيدة لعابري الطريق ومطالب لأمانة الطائف بحل سريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

شكل دوار طريق الملك عبدالعزيز بالسيل الكبير الخالي من الانارة والذي اطلق عليه بعض الاهالي دوار الظلام خطر كبير باهالي السيل الكبير وزائريه حيث اصبح مصيدة للسيارات العابرة ونقطة تصادم مخيف نتيجه عدم اضاءتة

وطالب اهالي مركز السيل الكبير من امانة الطائف النظر في معاناتهم من عدم اضاءة الطريق وانارته باسرع وقت ممكن

وذكر عبدالله الثبيتي ل صدى ان عدم انارة الدوار والذي يعتبر الوحيد في المنطقة ادى لحوادث عدة سوا بتصادم المركبات او بصدم رصيف الدوار مطالب امانة الطائف بحل هذة المعاناة وذلك بإنارة الدوار