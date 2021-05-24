«التعاون الإسلامي» تدين المحاولة العدائية للحوثيين بزورق مفخخ في البحر الأحمر

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر؛ حيث تم إحباط الهجوم، وذلك وفق ما أعلنه تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.

وشدد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الإثنين، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

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