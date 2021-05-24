«الشورى» يوافق على تعديلات الحكومة لـ4 مواد من نظام الانضباط الوظيفي

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد (الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن المواد (العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة) .

وناقش المجلس عددًا من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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